Zuid-Koreaanse president: "Trump verdient Nobelprijs voor de Vrede" FT

30 april 2018

13u19

Bron: Reuters 175 Als het van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in afhangt, krijgt zijn Amerikaanse collega Donald Trump de Nobelprijs voor de Vrede.

Moons opmerkelijke uitspraak kwam er na een felicitatie van Lee Hee-ho, de weduwe van de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung. In het bericht zei de vrouw dat de Zuid-Koreaanse president het verdiende de Nobelprijs te winnen als erkenning van zijn inspanningen. Moon zelf reageerde door te zeggen dat Trump die prijs eigenlijk toebehoort. "President Trump zou de Nobelprijs voor de vrede moeten krijgen, voor zijn inspanningen die hij gedaan heeft om een eind te maken aan de impasse met Noord-Korea over het kernwapenprogramma", klonk het vandaag letterlijk in een bijeenkomst met zijn kabinet. In januari al zei Moon dat Trump "veel lof verdient voor het tot stand brengen van de inter-Koreaanse gesprekken".

Moon en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hebben elkaar afgelopen vrijdag tijdens de eerste ontmoeting in tien jaar beloofd de vijandelijkheden tussen beide landen stop te zetten en te werken aan een volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland. Intussen bereidt Trump zich voor op zijn eigen top met Kim-Jong un. Die vindt allicht plaats eind mei of begin juni, aldus de Amerikaanse president afgelopen zaterdag. De locatie en het exacte tijdstip moeten nog worden bepaald.