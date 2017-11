Zuid-Koreaanse president accepteert niet dat Noord-Korea nucleaire staat wordt 05u45

Bron: Belga 0 EPA De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in Zuid-Korea zal geen eigen nucleaire wapens ontwikkelen, ondanks de dreiging van zijn noorderbuur. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vandaag gezegd in het parlement. Hij benadrukte ook dat de pogingen van Noord-Korea om een nucleaire staat te worden, "niet geaccepteerd of getolereerd mogen worden".

In september heeft het regime in Pyongyang zijn zesde en meest krachtige atoomproef uitgevoerd. Daarnaast lanceerde Noord-Korea ook verschillende ballistische langeafstandsraketten, die de Amerikaanse kust kunnen bereiken. Daardoor gingen in Zuid-Korea stemmen op om zelf ook kernwapens te ontwikkelen, omdat veiligheid door de alliantie met de Verenigde Staten niet meer verzekerd zou zijn.



President Moon ging daar vandaag in het Zuid-Koreaanse parlement tegenin en benadrukte hij dat hij geen nucleaire wapens wil ontwikkelen. Het beleid van Zuid-Korea "is gebaseerd op de gezamenlijke verklaring van denuclearisatie van het Koreaanse schierland" uit 1992, luidde het.