Zuid-Koreaanse ex-presidente Park Geun-hye krijgt 10 jaar strafvermindering ISA

10 juli 2020

17u07

Bron: BELGA 0 In Zuid-Korea is de celstraf van voormalig presidente Park Geun-hye (2013-2017) met 10 jaar verminderd tot alles samen 22 jaar. Dat besliste een rechtbank in beroep in Seoel vrijdag.

Park werd in 2018 in eerste aanleg tot 30 jaar cel veroordeeld voor onder meer corruptie, machtsmisbruik en omkoping, na een schandaal dat tot haar afzetting als presidente leidde. Maar de rechtbank in beroep in Seoel verminderde de straffen vrijdag naar 15 jaar voor corruptie en 5 jaar voor de andere aanklachten. Ze is ook veroordeeld tot een boete van 21,5 miljard won (15,8 miljoen euro).

Zelf was Park vrijdag niet aanwezig op de zitting. Ze heeft steevast haar onschuld staande gehouden en heeft haar proces niet meer bijgewoond sinds oktober 2017.

+80 jaar

In een aparte zaak werd Park ook al veroordeeld tot 2 jaar cel voor het overtreden van de kieswetten. Daardoor komt haar totale, verminderde straf nu uit op 22 jaar. De oud-presidente zal in de tachtig zijn wanneer ze vrijkomt.