Zuid-Koreaanse ex-president krijgt 15 jaar cel wegens corruptie SVM

05 oktober 2018

13u37

Bron: Belga 4 De Zuid-Koreaanse ex-president Lee Myung-bak is wegens corruptie veroordeeld tot vijftien jaar cel. De 76-jarige politicus moet ook een boete van 13 miljard won (10 miljoen euro) betalen. Bovendien werd 6,3 miljoen euro uit zijn vermogen verbeurdverklaard. De vroegere topmanager en burgemeester van Seoel stond ook terecht voor machtsmisbruik, ontrouw en belastingontduiking.

De conservatieve politicus gaf volgens de Zuid-Koreaanse media verstek omdat hij het niet eens was dat de zitting rechtstreeks op televisie werd uitgezonden. Zijn advocaten hadden ook gezondheidsproblemen aangegeven. Lee had de beschuldigingen een "politieke vergelding" van de huidige links-liberale regering genoemd.

Lee zou onder andere een zwarte kas aangelegd hebben via een bedrijf van auto-onderdelen dat op naam van zijn oudere broer stond. Hij zou in totaal 19 miljoen euro aan bedrijfsgeld afgeleid hebben. Volgens de onderzoekers was Lee de echte eigenaar van het bedrijf.

Miljoenen aan smeergeld

De rechtbank achtte het ook bewezen dat Lee miljoenen aan smeergeld aangenomen zou hebben van technologiegigant Samsung. Als tegenprestatie moest hij ervoor zorgen dat hun ex-voorzitter gratie kreeg. Die man was veroordeeld wegens belastingontduiking.

Daarnaast zou Lee Myung-bak nog geld ontvangen hebben van het geheim fonds van de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten. De openbare aanklager vorderde een gevangenisstraf van twintig jaar.

Vierde keer

Lee is in de geschiedenis van Zuid-Korea het vierde staatshoofd dat na zijn ambtsperiode wegens corruptie veroordeeld werd. In augustus kreeg de opvolgster van Lee, Park Geun-hye, nog een gevangenisstraf van 25 jaar.

De vroegere president Chun Doo Hwan werd in 1996 zelfs samen met zijn opvolger Roh Tae Woo ter dood veroordeeld wegens rebellie en hoogverraad. De twee kregen eveneens torenhoge boetes wegens ambtelijke corruptie. Eind 1997 kregen Chun en Roh gratie. Ze zijn beiden nog in leven.