Zuid-Koreaanse economie kent grootste krimp in ruim 20 jaar ISA

23 juli 2020

11u07

Bron: Belga 0 Door de coronacrisis is het bruto binnenlands product (bbp) van Zuid-Korea tijdens het tweede kwartaal met 2,9 procent gedaald op jaarbasis. Dat blijkt donderdag uit gegevens van de centrale bank in Seoel. Het gaat om de grootste economische krimp sinds het laatste kwartaal van 1998, toen het bbp door de Aziatische valutacrisis met 3,8 procent zakte.

In het eerste kwartaal was het bbp van Zuid-Korea, de op drie na grootste economie van Azië, op jaarbasis nog gestegen met 1,4 procent.

De krimp tijdens het tweede kwartaal was overigens groter dan de centrale bank had verwacht. De sterkere afname is volgens de Bank of Korea in de eerste plaats toe te wijzen aan de instorting van de export, waarvan Zuid-Korea erg afhankelijk is.

De uitvoer zakte op jaarbasis namelijk met 13,6 procent, het zwakste resultaat sinds het vierde kwartaal van 1974. In vergelijking met het eerste kwartaal daalde de export zelfs met 16,6 procent. Er werden vooral minder auto's, kolen en olieproducten uitgevoerd.