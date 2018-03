Zuid-Koreaanse delegatie op bezoek in Noord-Korea voor diner met Kim Jong-un HR

05 maart 2018

10u47

Bron: Belga, ANP, BBC 0 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un organiseert vandaag een diner voor Zuid-Koreaanse afgevaardigden. Het is de eerste keer dat functionarissen uit Seoul de jonge leider ontmoeten sinds hij in 2011 aan de macht kwam.

De door Seoel gestuurde delegatie is vandaag in Pyongyang aangekomen, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap op gezag van Noord-Koreaanse staatsmedia gemeld. De delegatie telt tien leden, onder wie Suh Hoon, het hoofd van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst, en staat onder leiding van Chung Eui-Yong, de nationale veiligheisdsadviseur van president Moon Jae-in. Kim Jong-un zal de Zuid-Koreaanse delegatie op een diner verwelkomen.

Het tweedaagse bezoek van de diplomaten is bedoeld om de banden tussen de aartsvijanden te verbeteren. Het communistische noorden en het prowesterse zuiden zijn sinds 1950 in oorlog. Sinds 1953 is er een wapenstilstand, maar die wordt regelmatig geschonden en de spanning loopt vaak op. Het bezoek is ook gericht op het creëren van voorwaarden voor gesprekken die zijn gericht op het wegwerken van de nucleaire wapens van Noord-Korea.

Gesprekken met VS

Meteen na het tweedaagse bezoek aan Noord-Korea zullen de gezanten naar de Verenigde Staten afreizen. In Washington doen ze verslag van de ontmoeting in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Zuid-Korea hoopt dat het bezoek ook bijdraagt aan gesprekken tussen Noord-Korea en de VS. Het overleg tussen beide landen is bedoeld als vervolg op het bezoek dat een Noord-Koreaanse delegatie vorige maand bracht aan de Olympische Winterspelen in Pyeongchang.