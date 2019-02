Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijven richten zich tot nieuwe doelgroep: meisjes van 4 tot 10 jaar AW

20 februari 2019

15u22

Bron: Washington Post 0 De Zuid-Koreaanse cosmetica-industrie is altijd een beetje eigenaardig geweest, maar de recente trends overtreffen alles. Met een ongeziene reclamecampagne spoort de invloedrijke industrie jonge kinderen aan om zich te hullen onder een dikke laag make-up.

Met een marktwaarde van meer dan tien miljard dollar (8,8 miljoen euro), huist in Zuid-Korea één van ’s werelds grootste schoonheidsindustrieën. Plastische chirurgie is er razend populair – een op de drie vrouwen onderging een operatie – en de cosmeticaproducten (K-producten) zijn een begrip in binnen-en buitenland. Maar Zuid-Korea doet er graag nog een schepje bovenop.



Volwassen

“Ik kijk naar mijn mama en volg haar voorbeeld”, zo luidt de slogan van een reusachtig billboard dat in de grote Koreaanse steden te bewonderen is. Het billboard, met daarop een meisje van zes jaar oud, maakt reclame voor een van de vele cosmeticamerken in Zuid-Korea. Het Koreaanse meisje heeft lippenstift in haar handen. “Vandaag word ik volwassen”, staat er nog.

Reclame-industrie

Bovendien gaat de reclame-industrie veel verder dan de traditionele verkooptechnieken. In tutorials op YouTube worden Koreaanse meisjes jonger dan tien jaar, opgevoerd als echte schminkpopjes. En de filmpjes zijn met zo'n 4,3 miljoen ‘views’ populairder dan die van de gemiddelde Belgische vlogger, blogger of influencuer.

De meisjes doen echter hetzelfde: ze pakken nieuwe schminksetjes uit en filmen vervolgens hoe ze de producten gebruiken. Het enige verschil? De Koreaanse meisjes zijn zo’n twintig jaar jonger dan onze influencers.

Massages en gezichtsmaskers

ShuShu Cosmetics was het eerste merk dat uitpakte met een nieuwe lijn voor jonge kinderen (vanaf vier jaar). Toen dat een succes bleek te zijn, richtten ze enkele spa’s op. Daar kunnen de meisjes – van amper tien jaar oud – genieten van een uitgebreide manicure, pedicure, massage, gezichtsmaskers en zoveel meer. “Op die manier kunnen de meisjes wat tijd doorbrengen met hun moeders”, legt Grace Kim, manager bij ShuShu Cosmetics, uit.

Vrouwelijk ideaalbeeld

Waarom de trend zo makkelijk aanslaat? De producten worden aantrekkelijk gemaakt door ze te versieren met vrolijke kleuren en figuurtjes. Bovendien zijn ze kindvriendelijk. Zo zijn de lippenstiftjes eetbaar en zouden er geen schadelijke stoffen in de cosmetica zitten.

Toch is het een gevaarlijke trend volgens experts. “De markt voor kinderen breidt uit, en make-up wordt gepromoot als een soort van speelgoed”, aldus Lee Hwa-jun, expert in de Zuid-Koreaanse schoonheidsindustrie. “Maar zo worden meisjes reeds op erg jonge leeftijd blootgesteld aan het idee dat het succes van vrouwen afhankelijk is van hun uiterlijk”, zegt Yoon-Kim Ji-yeong, professor aan Seoul University.