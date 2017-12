Zuid-Koreaanse chirurg vertelt het ongelooflijke verhaal over hoe hij Noord-Koreaanse soldaat het leven redde TT

18u34

Bron: CNN 47 AP Oh vluchtte vorige maand uit Noord-Korea en werd daarbij door andere Noord-Koreaanse soldaten neergeschoten. Hij stortte uiteindelijk in elkaar naast een betonnen muur, waar Zuid-Koreaanse soldaten hem kwamen redden. De beelden gingen de wereld rond: een Noord-Koreaanse soldaat die met gevaar voor eigen leven richting de zwaarbewaakte grens tussen zijn land en Zuid-Korea racete, uitstapte en de kogels probeerde te ontwijken terwijl hij de vrijheid tegemoet liep. Zijn voormalige collega's probeerden de wanhoopspoging van Oh Chong Song nog te stoppen en slaagden erin vijf kogels in zijn lichaam te schieten, maar 'Oh' haalde het toch. Ternauwernood. De Zuid-Koreaanse chirurg die Oh behandelde, doet nu het hallucinante verhaal van de redding aan CNN. "Zijn lichaam was als een glazen fles."

Opgepast: sommige beelden zijn mogelijk niet geschikt voor gevoelige kijkers

Lee Cook-Jong, opgeleid in de VS, is een gerenommeerde chirurg in het Ajou University Hospital in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Hij had al een drukke dag op 13 november toen hij plots telefoon kreeg: er was een Amerikaanse Black Hawk-helikopter onderweg met een zwaargewonde soldaat.



En niet zomaar een soldaat. "Ik kreeg te horen dat hij neergeschoten was door Noord-Koreanen", doet Cook-Jong het verhaal van hoe Oh op de traumatafel van het ziekenhuis belandde. De chirurg vertelt hoe hij de soldaat met de brancard tegemoet liep op het landingsplatform van de helikopter, die net 25 minuten onderweg was geweest.

REUTERS Lee Cook-jong, de Zuid-Koreaanse chirurg die Oh opereerde.

"We kregen niet genoeg bloed in hem"

Oh werd door Zuid-Koreaanse soldaten met gevaar voor eigen leven weggehaald uit de grenszone tussen Noord- en Zuid-Korea, waar hij was ingestort door de vijf kogelwondes. Met de snelle Black Hawk-helikopter hoopten ze nog op tijd te zijn om hem in leven te kunnen houden. Gelukkig maar, zegt Cook-Jong. "Zijn vitale tekenen waren zo onstabiel dat hij aan het sterven was door de lage bloeddruk en door de shock. Zijn lichaam was als een glazen fles: we kregen gewoon niet genoeg bloed in hem."

De 24-jarige soldaat werd door vijf kogels van zijn dan al voormalige strijdmakkers doorzeefd. Het waren schotwonden die hem bijna fataal werden en die enkel vermeden konden worden door een operatie van maar liefst vijf uur. Een kogel ging bijvoorbeeld door de knie, een andere door de triceps in de arm en nog een andere doorboorde zijn rug, borst en schouder.

Parasieten

Het ergste moest echter nog komen. Want terwijl Cook-Jong probeerde een kogel te verwijderen uit Ohs ingewanden, stootte hij op iets wat hij tijdens zijn hele carrière nog niet had meegemaakt: dikke, lange parasietenwormen kwamen uit Ohs darmen gekropen, zich een weg naar buiten banend. "Alles zat onder het bloed, maar de parasieten waren wit en goed zichtbaar: dikke, grote, lange en heel heel harde wormen die daar lagen te kronkelen."

Pas toen de tot 27 centimeter lange parasieten uit Ohs lichaam werden verwijderd, slaagden de artsen er met veel moeite in hun patiënt te stabiliseren. Toch denken ze dat zijn leven een aantal keren aan een zijden draadje hing. "Het is een mirakel dat hij het overleefd heeft", aldus Cook-Jong.

Parasieten kunnen voor de mens bijzonder gevaarlijk zijn, en komen meestal in het lichaam door contact met uitwerpselen, bijvoorbeeld via menselijke meststoffen op gewassen. Waarschijnlijk hebben de slechte hygiënische omstandigheden in Noord-Korea de aanwezigheid van parasieten in Ohs lichaam nog bevorderd.

CNN De parasieten die uit Ohs lichaam gehaald werden.

"Ik bewonder hem"

Ondertussen gaat het relatief goed met Oh. De dokters zijn zelfs verbaasd over zijn snelle herstel, nu hij opnieuw kan wandelen, praten en zelfstandig naar het toilet gaan. "Ik ben heel trots op hem", zegt dokter Cook-Jong. "Hij is uit Noord-Korea gevlucht op zoek naar vrijheid. Het is gemakkelijk er over te spreken, maar het doen is veel moeilijker, dus ik bewonder hem echt wel."

Maar ondanks zijn vooruitgang is Oh echter nog niet uit de gevarenzone. Complicaties van tuberculose en hepatitis B bemoeilijken zijn herstel.

Photo News De jeep waarmee Oh wegvluchtte.

Zuid-Koreaanse vlag

Ook psychisch blijft het lastig voor de gevluchte soldaat, die waarschijnlijk aan het posttraumatisch stresssyndroom lijdt. Hij heeft nog regelmatig nachtmerries waarin hij denkt in Noord-Korea te zijn. Dokter Cook-Jong heeft daarom een Zuid-Koreaanse vlag in zijn kamer gehangen. "Hij heeft me letterlijk al eens gevraagd of hij echt in Zuid-Korea is. 'Kijk naar de vlag', zei ik. 'Zie je die ooit in Noord-Korea?'"

Oh is nog niet ondervraagd door de Zuid-Koreaanse veiligheidsdiensten. Dat mag nog niet van de dokters, omdat zijn toestand nog niet stabiel genoeg is en ze hem willen beschermen. "Als ze te veel vragen stellen over zijn verleden in Noord-Korea, kan dat een effect hebben op zijn emotionele status en zijn stressniveau. Dat gaat hij mogelijk niet meer goed kunnen eten en minder snel herstellen."

REUTERS De kogels die in het lichaam van Oh terechtkwamen.

Rechten studeren

Hoe de toekomst er voor Oh uitziet is nog onduidelijk. Aan zijn dokters vertelde hij al dat hij rechten wil studeren en geen interesse heeft om bij het Zuid-Koreaanse leger te gaan. Vandaag luistert hij vooral naar muziek - Zuid-Koreaanse popmuziek zoals van de meidengroep Girls Generation - en kijkt hij naar tv - vooral Amerikaanse tv-series en films.

Oh blijkt dol op de crimiserie 'CSI'. Toen hij 'The Transporter' (actiethriller uit 2002) zag, zei hij aan Lee Cook-jong dat hij zelf ook chauffeur was, net zoals de supersnelle Jason Stathem in de film. Mogelijk verwees hij naar zijn job bij het Noord-Koreaanse leger.

REUTERS