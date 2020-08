Zuid-Koreaans parlementslid onder vuur voor het dragen van een kleedje

07 augustus 2020

Bron: CNN 0 Een spervuur van kritiek op social media. Dat kreeg het Zuid-Koreaanse parlementslid Ryu Ho-jeong te verduren nadat haar kledingkeuze tot veel onvrede heeft geleid in het Oost-Aziatische land, waar door vrouwen al langere tijd wordt geklaagd over het seksisme en de patriarchale cultuur.

Kort nadat beelden opdoken van parlementslid Ryu Ho-jeong tijdens de Zuid-Koreaanse Wetgevende Vergadering, werden verschillende social media-kanalen overspoeld met commentaren over haar outfit. Haar overtreding? Ze droeg een rood-wit kleedje.

한국 MP 류호정은이 드레스를 입어 매우 프로페셔널 해 보인다.



South Korean MP, Ryu Ho-jeong, looks very professional in this dress. pic.twitter.com/gKL5n481Ee Matt Willis(@ thismattwillis) link

“Ongepast”

Volgens sommigen was haar outfit niet geschikt om te dragen in het parlement. 19 procent van de parlementsleden zijn er vrouwen, dat is het grootste aantal vrouwelijke vertegenwoordigers in de Zuid-Koreaanse wetgevende macht ooit, maar het blijft nog steeds een laag aantal vergeleken met de internationale normen. Anderen zeiden op social media dat Ryu het niet verdiende parlementslid te zijn.

“Binnenkort komt ze in een bikini werken,” schreef iemand. “Is dit een bar?” schreef een andere op een Facebook-pagina voor aanhangers van President Moon Jae-in’s links Democratische Partij. Sommigen stelden ook haar leeftijd in vraag: op haar 28ste is Ryu namelijk het jongste lid van de Nationale Vergadering.

Ryu vertelde aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat ze de jurk had gedragen om “de traditie” van parlementsleden in kostuum te doorbreken, en voegde eraan toe dat “het gezag van de Nationale Vergadering niet gebaseerd is op kostuums.”

Steun

Hoewel er online veel controverse was rond Ryu’s outfit, kreeg ze steun van zowel haar partij, de Justice Party, als de regerende Democratische Partij.

“Wij zijn het volledig oneens met degenen die een vrouwelijke politicus als onvoldoende gekwalificeerd afschilderen door af te gaan op haar uiterlijk en imago in plaats van op haar werk”, zegt de Justice Party.

Ko Min-jung, parlementslid van de Democratische Partij, zei enerzijds de keuze van Ryu’s outfit niet goed te keuren, maar dat ze het anderzijds ook niet eens was met de overdreven kritiek die ze kreeg.

“Ik wil haar bedanken voor het doorbreken van de autoritaire sfeer van de Nationale Vergadering,” schreef Ko Min-jung in een Facebook-post.

Jarenlang verzet

Hoewel Zuid-Korea een land met een bruisende economie is, zien veel feministen het land nog steeds als een moeilijke plek om een vrouw te zijn.

De afgelopen jaren hebben Zuid-Koreaanse vrouwen zich verzet tegen discriminatie op de werkvloer, seksueel geweld en pesterijen, en onredelijke schoonheidsnormen. Het land blijft wereldwijd slecht scoren op het gebied van de vertegenwoordiging van vrouwen in de overheid en de loongelijkheid.