Zuid-Koreaan zit bijna een jaar op 25 meter hoog platform uit protest tegen ontslag door Samsung

TMA

29 mei 2020

20u14

Bron: Belga

0

Een voormalige werknemer van de Zuid-Koreaanse groep Samsung is vrijdag afgedaald van een 25 meter hoog platform, bovenop een toren voor verkeerscamera's in Seoel. Hij verbleef er 355 dagen, uit protest tegen zijn ontslag. Kim Yong Hee, een zestiger, werd eigenlijk al in 1995 ontslagen. Volgens hem omdat hij geprobeerd had een vakbond op te richten.