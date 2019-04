Zuid-Koreaan sticht brand in flat en valt vluchtende mensen aan met mes: vijf doden SVM

17 april 2019

09u15

Bron: Belga 0 Buitenland De Zuid-Koreaanse politie heeft een 42-jarige man gearresteerd nadat hij brand had gesticht in zijn flat. Vijf mensen die probeerden te vluchten voor de vlammen stak hij dood.

De tragedie gebeurde vannacht rond vier uur lokale tijd in de stad Jinju, ten zuidoosten van Seoel. De dader viel medebewoners van het gebouw aan toen die via een trap probeerden te ontkomen aan de vuurzee. Onder de vijf omgebrachte mensen was een twaalfjarig meisje. Dertien andere bewoners raakten gewond.

De man verklaarde dat zijn acties uitgelokt waren door “achterstallige lonen”, aldus de politie. Hij zou niet onder invloed geweest zijn. Agenten arresteerden hem nadat een andere bewoner van de flat de politie gealarmeerd had. Brandweerlieden hadden het vuur na ongeveer twintig minuten onder controle.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de mentale toestand en de motieven van de man.

