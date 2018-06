Zuid-Koreaan ramt ambassade VS en vraagt asiel ADN

07 juni 2018

16u57

Bron: ANP 0 Een Zuid-Koreaanse ambtenaar (48) heeft op onconventionele wijze geprobeerd asiel aan te vragen in de Verenigde Staten. De man ramde met zijn wagen de poort van de Amerikaanse ambassade in Seoul, bericht persbureau Yonhap.

Getuigen zeggen dat de man plots het stuur omgooide en inreed op de hoofdingang van de diplomatieke post. De wagen kwam tegen de poort tot stilstand. De 47-jarige ambtenaar kwam de ambassade niet binnen en is direct opgepakt. Hij schreeuwde meerdere keren "help me'', terwijl agenten hem overmeesterden. De man verklaarde later asiel te willen in de VS.

Op foto's is te zien dat zowel de poort als de wagen van de man schade opliep. Er zat ook een vrouw in zijn auto. Zij klaagde over pijn en is overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte heeft volgens de politie een leidinggevende functie op het ministerie van Geslachtsgelijkheid en Gezinnen. Uit een test bleek dat de man niet had gedronken.