Zuid-Koreaan gaat Interpol leiden, Rusland delft onderspit en klaagt over “inmenging” KVDS kg

21 november 2018

08u51

Bron: AP, The Guardian, Belga 1 De Zuid-Koreaanse Kim Jong Yang gaat Interpol leiden. Dat heeft de internationale politiedienst zelf bekendgemaakt op Twitter. Dat betekent een nederlaag voor Rusland, want Kim werd verkozen boven de Russische kandidaat Alexandre Prokoptsjoek. Het Kremlin klaagt nu aan dat beslissing werd beïnvloed door de “felle druk” die de VS en andere westerse landen uitoefenden, wanneer zij hun steun uitspraken voor de Zuid-Koreaanse Kim.

Kim stond al aan het hoofd van Interpol, nadat topman Meng Hongwei in september verdween in China. Volgens Peking nam hij ontslag, nadat hij ervan beschuldigd werd dat hij smeergeld had aangenomen. Kim zal hem nu de komende twee jaar opvolgen. De beslissing werd genomen tijdens het jaarlijkse congres van Interpol in Dubai.

#BREAKING: Kim Jong Yang of the Republic of #Korea has been elected President of INTERPOL (2-yr term). #INTERPOLGA pic.twitter.com/6I9HIyUWrf INTERPOL(@ INTERPOL_HQ) link

De beslissing is een klap voor Rusland. Dat had met Alexander Prokoptsjoek een eigen kandidaat naar voren geschoven. Maar heel wat van de 194 lidstaten van Interpol - waaronder de Verenigde Staten - waren geen voorstander van de man, omdat ze vreesden dat Moskou de rol zou misbruiken om politieke tegenstanders onschadelijk te maken.

“Inmenging”

In een reactie op de nederlaag klaagt Rusland het verloop van de verkiezingen aan. “Het is uiteraard jammer dat onze kandidaat het niet gehaald heeft”, zegt Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. “Maar langs de andere kant, als je op een onpartijdige manier kijkt naar de verklaringen van een reeks landen aan de vooravond van de verkiezingen, dan is het overduidelijk dat er felle druk werd uitgeoefend.”



Onder meer Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, had zijn “stevige steun” uitgesproken voor de Zuid-Koreaanse kandidaat.

Mike Pompeo: "Interpol is electing a new president. It is an important organization. We strongly endorse Kim Jong Yang, serving as its acting president." https://t.co/hOEgkXYSqG pic.twitter.com/zCFn4qT5q4 The Hill(@ thehill) link

Ook het Russische parlementslid Leonid Slutsky, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken in de Staatsdoema (lagerhuis), klaagt aan dat “tegenstanders van Rusland hun invloed lieten gelden”.



Vladimir Dzjabarov, de vicevoorzitter van diezelfde commissie in de Federatieraad (hogerhuis) beschuldigt Washington ervan zich rechtstreeks in de verkiezingen te hebben gemengd. “De Amerikanen doen dit altijd, overal, op elk niveau, in elk land en in elke internationale organisatie”, zo zegt hij.



Rusland is in het verleden zelf al herhaaldelijk beschuldigd van inmenging bij buitenlandse verkiezingen, onder meer bij de voorbije presidentsverkiezingen in de VS.