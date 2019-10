Zuid-Koreaan bekent moord op veertien vrouwen SVM

04 oktober 2019

17u43

Bron: ANP 0 In Zuid-Korea heeft de politie na verschillende decennia een cruciale bekentenis verkregen. Een man gaf toe veertien vrouwen gedood te hebben. De verdachte, een vijftiger, zou al een levenslange gevangenisstraf uitzitten. Het is onduidelijk waarvoor hij precies veroordeeld is. De man bekende naast de moorden ook dertig "seksuele aanvallen".

Zeker drie moorden zijn tussen 1986 en 1991 gepleegd in Hwaseong, een stad ten zuiden van hoofdstad Seoul. De verdachte gaf volgens de politie gedetailleerde verklaringen en kon in sommige gevallen de plaats aanwijzen waar hij zijn slachtoffers doodde. De politie onderzoekt nu of het klopt wat de man zegt. Over de andere slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De man kan wegens verjaring niet meer veroordeeld worden. Zijn meest recente slachtoffer werd vermoedelijk vermoord in 2006. "Toch onderzoeken we de misdaden", laat een politiefunctionaris weten. "Het is een belangrijke zaak die vragen oproept bij mensen in heel Zuid-Korea. De slachtoffers en hun families eisen de waarheid. De politie is er om uit te zoeken wat er precies gebeurd is."

De meeste slachtoffers zijn seksueel misbruikt en vervolgens gewurgd. In 2003 is er met ‘Memories of Murder’ zelfs een film gemaakt over de reeks moorden.