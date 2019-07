Zuid-Koreaan (78) steekt zichzelf in brand bij Japanse ambassade AW

19 juli 2019

09u39

Bron: ANP 1 Een Zuid-Koreaan kwam vandaag om het leven nadat hij zichzelf in brand stak voor de Japanse ambassade in Seoul, zei de politie.

De zeventiger stichtte brand in zijn voertuig, voor het Japanse ambassadegebouw, en stierf later in het ziekenhuis, aldus de autoriteiten. In de auto werden ook ongeveer twintig wegwerpgasflessen gevonden.



Volgens een bericht in de lokale media ging het om de schoonvader van een slachtoffer van de Japanse dwangarbeid in oorlogstijd.



Het incident komt op een moment dat de betrekkingen tussen Zuid-Korea en Japan verslechteren door een al lang lopend dispuut over compensatie voor slachtoffers van dwangarbeid.

Sancties

Japan kondigde vorige maand harde restricties aan op exportproducten die cruciaal zijn voor Zuid-Koreaanse tech-giganten zoals Samsung Electronics. Japan zegt dat de maatregelen, gericht tegen belangrijke chemicaliën die worden gebruikt bij het maken van gadgets, noodzakelijk zijn door een “verlies van vertrouwen” in de betrekkingen met Zuid-Korea.



Maar de Koreanen beweren dat Japan wraak neemt voor een reeks uitspraken van Zuid-Koreaanse rechtbanken, die Japanse bedrijven veroordeelden tot het betalen van compensatie aan slachtoffers van dwangarbeid.



Japan heeft vandaag nog de ambassadeur van Zuid-Korea in Japan op het matje geroepen om te protesteren tegen de weigering van Zuid-Korea om deel te nemen aan een arbitragepanel om het lopende geschil te beslechten.

Meer over Japan