Zuid-Korea zoekt 8.000 inspecteurs om toiletten dagelijks te checken op camera’s

02 september 2018

06u30

Bron: ANP

In de strijd tegen gluurders gaat de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul dagelijks inspecteren of er geen verborgen camera's hangen in de openbare toiletruimtes. Het stadsbestuur heeft het ambitieuze plan eerder vandaag aangekondigd, meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.