Zuid-Korea ziet aanwijzingen voor militaire parade in Noord-Korea LH

10 oktober 2020

10u21

Bron: Belga 0 Noord-Korea heeft volgens Seoel een grootschalige militaire parade gehouden, om de 75ste verjaardag van de stichting van de Arbeiderspartij van Noord-Korea te vieren. Dat meldt de Zuid-Koreaanse legerstaf. De inlichtingendiensten van Zuid-Korea en de Verenigde Staten analyseren onder andere de mogelijkheid dat het gaat over het "belangrijkste event", en dus geen oefening.

"Er zijn aanwijzingen gevonden dat Noord-Korea een militaire parade uitvoerde op het Kim Il-sung-plein bij dageraad, met een groot aantal personeel en militair materiaal", aldus de stafchef in een kort statement aan het agentschap Yonhap.

Uit Noord-Korea zelf zijn er geen berichten over een schouwing van de troepen. Ook had het land daaromtrent geen aankondigingen gedaan. In Zuid-Korea werd alleszins verwacht dat het buurland het jubileum van de partij met machtsvertoon zou vieren. De afgelopen weken publiceerden experten in de Verenigde Staten satellietbeelden, waaruit zou gebleken hebben dat militairen hun mars oefenden.

Nieuwe raket

Er was ook speculatie dat Noord-Korea een nieuwe intercontinentale raket zou tonen. Pyongyang maakt vaak gebruik van belangrijke herdenkingsmomenten of feestdagen om de militaire capaciteiten te tonen.



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had eind 2019 nog aangekondigd dat zijn land "nieuwe strategische wapens" zou demonstreren. Sinds de mislukte topontmoeting tussen Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump, in februari 2019 in Vietnam, zijn de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma in een impasse geraakt.