Zuid-Korea ziet aantal besmettingen dalen en wil de wereld tonen hoe je corona kan verslaan HAA

15 maart 2020

11u55

Bron: Bloomberg 37 Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Zuid-Korea is voor de eerste keer in ruim drie weken onder de kaap van de 100 gedaald. President Moon Jae-in pleit voor de organisatie van een teleconferentie tussen de G20-landen. Zuid-Korea wil de lessen die het tot nu toe heeft getrokken uit de strijd tegen de verspreiding van Covid-19 graag delen met de rest van de wereld.

Zaterdag zijn in Zuid-Korea 76 nieuwe gevallen geregistreerd, waarmee het totale aantal officieel vastgestelde besmettingen in het land uitkomt op 8.162. Het aantal overlijdens nam daarentegen enorm toe, van 3 naar 75.

Zuid-Korea maakte vrijdag ook gewag van een hoger aantal genezingen dan aantal nieuwe besmettingen. Dat was voor het eerst sinds het begin van de epidemie. De meeste gevallen deden zich voor in de stad Daegu en omgeving, in het zuidoosten van het land, zo blijkt uit cijfers die de lokale gezondheidsautoriteiten hebben vrijgegeven.

Het land telde tot voor kort het op een na hoogste aantal besmettingen ter wereld, maar wordt intussen geprezen om zijn effectieve aanpak van de corona-pandemie.

Volgens Bloomberg wil president Moon Jae-in nu graag aan de rest van de wereld tonen hoe Covid-19 kan worden verslaan. Hij heeft aan zijn Amerikaanse collega Donald Trump voorgesteld om via teleconferentie een top van de G20 te organiseren. Daar zou besproken worden hoe Zuid-Korea de verspreiding van het nieuwe coronavirus succesvol heeft kunnen terugdringen, klinkt het in een verklaring van Seoel.

In een hoog tempo is het land bijvoorbeeld begonnen met massaal veel mensen te testen op Covid-19. Hierdoor konden besmettingen vroegtijdig worden opgespoord en bleef het sterftecijfer onder het gemiddelde.

Zuid-Korea stelt voor om tijdens de vergadering informatie te delen over hoe het land de nationale verspreiding van Covid-19 heeft kunnen tackelen. Het land wil voorts ook de resultaten van klinische tests delen en maatregelen bespreken die de gevolgen van de uitbraak op de wereldwijde economie kunnen counteren, staat nog in de verklaring.

De nationale veiligheidsadviseur van de Zuid-Koreaanse president, Chung Eui-yong, heeft zondag het voorstel telefonisch besproken met zijn Amerikaanse evenknie, Robert O’Brien. Volgens de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur zou president Donald Trump het Zuid-Koreaanse idee “actief overwegen”, aldus nog persbureau Bloomberg.

De G20 is een groep van negentien landen en de Europese Unie die het leeuwendeel van de wereldeconomie vertegenwoordigen.