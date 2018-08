Zuid-Korea wil wegen en spoorlijnen bouwen naar Noord-Korea LVA

15 augustus 2018

05u53

Bron: ANP 0 Om de toenadering tussen Noord- en Zuid-Korea verder vorm te geven, wil de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wegen en spoorlijnen aanleggen tussen de twee landen. De bouwwerkzaamheden moeten nog voor het einde van dit jaar starten, meldt persbureau Yonhap.

Moon sprak op televisie tijdens de jaarlijkse feestdag waarop het einde van de Japanse bezetting van Korea (1910 tot 1945) gevierd wordt. Volgens de president kan "ware bevrijding" alleen worden bereikt wanneer de twee landen een duurzame vrede en een economische gemeenschap overeenkomen.

De toenadering tussen beide landen is tot nu toe vooral gericht op denuclearisering. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon ontmoetten elkaar de afgelopen maanden al twee keer. In september staat een nieuwe top gepland. Die zal plaatshebben in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.