Zuid-Korea wil militaire hotline met Noord-Korea heropenen

28 september 2020

11u09

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in wil de militaire hotline met Noord-Korea weer openen. Moon zei maandag dat hij zo wil voorkomen dat er nog meer onverwachte incidenten plaatsvinden.

De uitspraken van Moon volgen op het doodschieten van een medewerker van het Zuid-Koreaanse ministerie van Visserij. De man werd doodgeschoten door Noord-Koreaanse soldaten terwijl hij op een vlot dreef nadat hij was verdwenen van een overheidsschip. Het vlot en de man werden daarna verbrand door Noord-Korea. Volgens het noorden gebeurde dat vanwege maatregelen tegen het coronavirus. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bood vorige week zijn excuses aan voor het incident.

Het zuiden wil een gezamenlijk onderzoek instellen naar het incident. In een zoektocht naar de resten van de man en het vlot, zouden Zuid-Koreaanse schepen Noord-Koreaanse territoriale wateren zijn binnengevaren. Het zuiden ontkent dit, en zegt dat Noord-Korea andere watergrenzen aanhoudt dan Zuid-Korea.

Zes vliegtuigen en 45 boten zoeken namens Zuid-Korea naar het vlot, Noord-Korea heeft een eigen zoekactie opgezet.

Het herstellen van de hotline moet de communicatie eenvoudiger maken en reddingsoperaties mogelijk maken. De telefoonlijn werd in juni gesloten door het noorden. Kort daarna werd ook een gedeeld kantoor in de gedemilitariseerde zone opgeblazen. Het kantoor moest de samenwerking tussen beide landen verbeteren, het opblazen ervan was voorlopig het einde van officiële contacten tussen beide landen.

