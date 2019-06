Zuid-Korea wil einde maken aan bizar ouderdomssysteem waarbij pasgeboren baby’s 2 jaar oud kunnen zijn AW

03 juni 2019

10u13

Bron: The Guardian 0 Hwang Ju-hong, een Zuid-Koreaanse politicus, probeert in het Aziatische land komaf te maken met een eeuwenoude traditie waarin elke pasgeboren baby een jaar oud wordt op de dag dat hij geboren wordt, en twee jaar op de volgende nieuwjaarsdag. Het is eveneens een traditie waarbij de Zuid-Koreanen in eigen land een tikkeltje ouder zijn dan in het buitenland.

Voor baby’s die in België geboren worden, start hun tijdlijn zodra hun moeder bevallen is. Een Belgische baby die vandaag geboren wordt, zal een jaar oud worden op 3 juni 2020. Voor een Zuid-Koreaanse baby gelden er andere regels: een Zuid-Koreaanse baby die vandaag geboren wordt, wordt drie jaar op 3 juni 2020. Bij de geboorte is hij immers meteen een jaar oud, tijdens Nieuwjaar komt daar nog eens een jaar bij. Om vervolgens nog eens te verjaren op de geboortedag.



Oorsprong

Waarom het in Zuid-Korea op die manier gebeurt, is niet helemaal duidelijk. Volgens sommigen zijn baby’s bij de geboorte meteen een jaar oud omdat ze al negen maanden in de baarmoeder verbleven. Die negen maanden wordt afgerond naar boven, naar twaalf dus. Anderen linken het dan weer aan het Aziatische getalsysteem waarin het concept ‘nul’ simpelwege niet bestaat.



Waarom baby’s nog een jaar ouder worden met nieuwjaar, is ietwat moeilijker te verklaren. Vermoedelijk is het een restant van de oude Chinese kalender, waarbij het Chinees nieuwjaar centraal staat. Daarbij werd de echte geboortedatum wellicht vergeten, en werd iedereen simpelweg een jaar ouder op exact hetzelfde moment. Bij de intrede van de westerse kalender, zouden de twee kalenders zijn samengevoegd. Daardoor wordt een verjaardag gevierd met nieuwjaar én op de geboortedatum.

Internationale versus Koreaanse leeftijd

“Het grootste probleem is daarbij dat de legale leeftijd en de leeftijd die in het dagelijkse leven vermeld wordt, verschillend zijn”, aldus Hwang Ju-hong, de Zuid-Koreaanse politicus die komaf wil maken met het bizarre ouderdomssysteem.



Bovendien wordt er een onderscheid gemaakt tussen de zogenaamde internationale leeftijd en de leeftijd in Zuid-Korea. “De internationale leeftijd wordt gebruikt in rechtbanken en ziekenhuizen, terwijl de Koreaanse leeftijd in het dagelijkse leven wordt gebruikt.” Volgens de politicus kan dat voor heel wat verwarring zorgen.



Volgens diezelfde politicus plannen veel ouders tegenwoordig wanneer ze zwanger worden, om toch maar te voorkomen dat hun baby op het einde van het jaar geboren wordt. Een baby die 31 december zijn verjaardag viert, wordt enkele uren na de geboorte, op 1 januari, immers al twee jaar oud.

Koreaanse authenticiteit

Andere Zuid-Koreaanse politici vrezen voor het verlies aan authenticiteit eenmaal het eigen ouderdomssysteem wordt afgeschaft. “Deze maatregel mag niet opgedrongen worden in een poging om het westen te imiteren”, aldus Kim Yun-soo, 32 jaar oud in Zuid-Korea.