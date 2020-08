Zuid-Korea verstrengt coronamaatregelen in en rond Seoel: “Situatie is zeer ernstig” LH

28 augustus 2020

12u07

Bron: Belga 1 Zuid-Korea heeft vandaag beslist de maatregelen in de grotere regio Seoel te verstrengen om de corona-epidemie te beteugelen. Sportscholen en andere overdekte sportfaciliteiten worden gesloten en cafés kunnen enkel nog afhaalmaaltijden serveren.

"De huidige situatie in de hoofdstedelijke regio is zeer ernstig. De regering zal al het mogelijke doen om de verspreiding van het virus in te dammen", zei minister van Volksgezondheid Park Neung-hoo tijdens een persbriefing.

De beperkende maatregelen worden vanaf zondag aangescherpt in de grotere regio Seoel, waar de helft van de bevolking van het land met 52 miljoen inwoners leeft. Sportscholen en andere overdekte sportfaciliteiten gaan dicht. Cafés zullen alleen afhaalmaaltijden kunnen serveren, terwijl restaurants en bakkerijen om 21 uur hun gordijnen moeten laten zakken.



Park riep de mensen in die regio op om zoveel mogelijk thuis te blijven en onnodig contact te vermijden. "Zeg alstublieft alle afspraken af en ga na het werk meteen naar huis", vroeg hij.

Autoriteiten hebben al religieuze ceremonies en bijeenkomsten van meer dan tien mensen verboden. Sportevenementen worden opnieuw achter gesloten deuren gespeeld nu Seoel en de regio zijn teruggekeerd naar afstandsonderwijs.

371 nieuwe gevallen

Het land was erin geslaagd een eerste golf van de epidemie onder controle te krijgen. Sinds half augustus zijn er echter nieuwe uitbraken, waarvan de meeste verband hielden met protestantse kerken. Autoriteiten meldden vandaag 371 nieuwe gevallen. Het is de vijftiende dag op rij dat het aantal besmettingen de honderd overschrijdt na enkele weken waarin de cijfers schommelden tussen de dertig en veertig.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.