Zuid-Korea versoepelt lockdown beetje AH

19 april 2020

16u58

Bron: Belga 0 Terwijl in Zuid-Korea volgens het persbureau Yonhap voor het eerst in twee maanden het aantal nieuwe coronabesmettingen eencijferig is, blijft de overheid vasthouden aan een beleid van social distancing. Niettemin heeft premier Chung Sye-Kyun zondag enige versoepelingen aangekondigd.

De maatregelen van de overheid voor verwijderd social distancing, het handen wassen en het dragen van mondmaskers bijven van kracht tot 5 mei, liet de premier weten. Gezien de bescherming tegen Sars-CoV-2 is dat het meest veilig, al is de maatregelen in de realiteit omzetten niet eenvoudig. “We moeten een middenweg vinden”, aldus Chung.

Sportwedstrijden zonder toeschouwers mogen weer

In maart had de regering verordend dat het voor kerken, cafés, sportinfrastructuur en nachtclubs erg aanbevolen was tijdelijk te sluiten. Die verordening geldt niet meer zolang desinfectieregels en andere beschermende maatregelen in acht worden genomen. Ook sportwedstrijden - zonder toeschouwers - kunnen weer plaatsvinden.

Voorbeeld in strijd tegen verspreiding

Seoel heeft tot nu toe niet ingezet op een landelijke lockdown. Maar dankzij een rigide programma van tests op grote schaal en opvolging van infectieketens geldt Zuid-Korea als een voorbeeld in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus.

Zondag deelden de autoriteiten mee dat er op een dag tijd slechts acht nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. Voor het eerst sinds 18 februari is de dagelijkse toename in één cijfer uit te drukken. Zaterdag was er nog sprake van achttien nieuwe gevallen. In Zuid-Korea zijn in totaal 10.661 mensen besmet geraakt.