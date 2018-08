Zuid-Korea stuurt oorlogsschip naar Libië nadat onderdaan ontvoerd wordt kg

02 augustus 2018

12u32

Bron: Belga 0 Zuid-Korea stuurt een oorlogsschip naar Libië nadat daar op 6 juli een Zuid-Koreaan en drie Filipino's ontvoerd werden terwijl ze bezig waren met een hydraulisch project. Dat heeft het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie vandaag aangekondigd. Het schip wordt normaal ingezet voor operaties in de strijd tegen de piraterij in de Golf van Aden.

De vier ontvoerden doken eerder deze week op in een video die gedeeld werd op sociale netwerken. Ze spreken Engels in de camera, en achter hen is een gewapende bewaker te zien, maar het is nog altijd niet duidelijk wie hun ontvoerders zijn. De ontvoering is niet opgeëist. Wanneer de video opgenomen is, is ook niet geweten.



De Zuid-Koreaanse en Filipijnse regeringen hebben bevestigd dat hun onderdanen in de video te zien zijn.

Sinds de val van het regime van de Libische leider Moamar al-Khadafi in 2011 zijn buitenlandse werknemers en diplomatieke vertegenwoordigingen in Libië vaak het doelwit van aanvallen en ontvoeringen door machtige milities of door de terreurgroep Islamitische Staat (IS).