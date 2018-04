Zuid-Korea stopt met luidsprekerpropaganda kv

23 april 2018

05u00

Bron: Belga 1 Zuid-Korea stopt tijdelijk met de luidsprekerpropaganda aan de grens met Noord-Korea. De stap zou moeten dienen om "militaire spanningen tussen het zuiden en het noorden te verminderen en een klimaat voor vreedzame besprekingen te scheppen".

Al sinds 1963 zendt Seoel aan de grens afwisselend nieuwsberichten, popmuziek en anti-Noord-Koreaanse boodschappen uit. De uitzendingen werden in het midden van 2015 stopgezet, maar begin 2016 alweer opgestart na een kernproef van Noord-Korea. Het ministerie van Defensie heeft niet te kennen gegeven of de propaganda na afloop van de top opnieuw zal worden uitgezonden.

Of het buurland de propaganda ook staakt, is niet duidelijk.

De staatshoofden van beide Korea's zullen vrijdag in de grensstad Panmunjom bijeenkomen. Noord-Korea kondigde afgelopen weekend aan per direct te stoppen met nucleaire testen en rakettesten. Volgens leider Kim Jong-un hoeft zijn land niet langer kernproeven of testen met ballistische raketten uit te voeren, omdat het de nucleaire bewapening heeft afgerond.

