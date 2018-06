Zuid-Korea mogelijk betrokken bij topontmoeting in Singapore: Seoel hoopt op snel akkoord over definitief einde Koreaoorlog Redactie

07 juni 2018

15u02

Bron: afp 1 Zuid-Korea is betrokken bij de tripartiete onderhandelingen met Pyongyang en Washington om zo snel mogelijk een akkoord te bereiken over een definitief eind van de Koreaoorlog. Dat heeft Seoel meegedeeld, vijf dagen voor de topontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un.

Het conflict van 1950-1953 werd onderbroken door een wapenstilstand en niet door een vredesverdrag, waardoor Noord- en Zuid-Korea technisch gezien nog steeds in staat van oorlog zijn. De Amerikaanse president had aangegeven dat het vredesakkoord centraal zal staan op de historische top van 12 juni in Singapore met de Noord-Koraanse leider Kim Jong-un. "We hebben erover gepraat om een eind te maken aan de Koreaanse Oorlog", verklaarde Trump vorige week nadat hij generaal Kim Yong-chol, de rechterhand van Kim Jong-un, in het Witte Huis had ontvangen.

Vandaag verklaarde het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat het wordt betrokken bij het tripartiete overleg, zonder bijzonderheden te noemen. "De regering zal het trilateraal overleg tussen Zuid- en Noord-Korea en de VS voortzetten om zo snel mogelijk een eind te maken aan de oorlog", verklaarde woordvoerder Noh Kyu-duk aan de pers. Hij wees erop dat Zuid-Korea volgende week een perscentrum in Singapore zal openen voor de Zuid-Koreaanse en buitenlandse media, wat het vermoeden bevestigt dat de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in naar het overleg zal komen.

Een topfunctionaris van het Blauwe Huis, het Zuid-Koreaanse presidentschap, zei echter aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap dat de kans op een trilateraal overleg in Singapore eerder aan de magere kant is, omdat Trump had gezegd dat de ontmoeting van dinsdag slechts de eerste is van een lange reeks. "We hebben in eerste instantie gezegd dat er een verklaring over het einde van de oorlog moest komen, omdat we dachten dat de top tussen de VS en Noord-Korea op 12 juni een unieke gebeurtenis zou zijn, maar gezien de huidige situatie, is er geen reden om haast te maken".