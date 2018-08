Zuid-Korea geteisterd door "virtuele kidnappers" TTR

21 augustus 2018

12u38

Bron: ANP 0 De Zuid-Koreaanse politie heeft alarm geslagen over "virtuele kidnappers". Zij gebruiken informatie die op sociale media is te vinden om ouders wijs te maken dat hun kinderen zijn ontvoerd, bericht 'The Korea Times'. Panische mensen maken dan losgeld over voordat ze doorhebben dat sprake is van oplichting.

Gedupeerden krijgen eerst een telefoontje waarin de zogenaamde kidnapper over gedetailleerde informatie blijkt te beschikken over hun geliefden. Een slachtoffer (48) vertelde dat ze zo te horen kreeg dat haar dochter was ontvoerd in Peru, waar de 26-jarige vrouw inderdaad met vrienden op reis was. De politie zegt dat de beller om een losgeld vroeg van 10 miljoen won (zo'n 7700 euro).

De vrouw probeerde haar dochter te bereiken, maar dat lukte niet. Later bleek dat de jonge vrouw op dat moment in het vliegtuig naar Finland zat. Daar was de oplichter vermoedelijk van op de hoogte. Ook een man die was benaderd door nepkidnappers vertelde dat hij een dergelijk telefoontje kreeg op een moment waarop hij zijn zoon niet direct kon bereiken.

De oplichters proberen mensen in korte tijd zo veel mogelijk angst aan te jagen, bijvoorbeeld door de stemmen van kinderen te laten imiteren. De politie adviseert mensen geen informatie over hun reisplanning te delen via sociale media.