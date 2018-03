Zuid-Korea gaat computers van werknemers uitzetten omdat ze te lang werken TK

Bron: BBC 2 De inwoners van Zuid-Korea horen bij de meest hardwerkende personen ter wereld. Ze werken zelfs zo lang en hard dat de overheid er paal en perk aan wil stellen. In Seoel starten ze binnenkort met een proefproject waarbij de computers op vrijdagavond gewoon uitgeschakeld worden, zodat de werknemers gedwongen worden om naar huis te gaan.

Met een gemiddelde van 2.739 werkuren per jaar - bijna 1.000 uren meer dan bij ons - kan je de werkethiek van de Zuid-Koreanen een beetje overdreven noemen. Dat vindt de overheid ook, die maatregelen probeert te nemen. Zo werd onlangs een wet goedgekeurd die het maximum aantal werkuren per week van 68 naar 52 herleidt.

Maar dat alleen blijkt niet voldoende. In Seoel gaan de overheidsdiensten daarom de komende maanden hun ambtenaren dwingen om vroeger naar huis te gaan. Op 30 maart gaat het proefproject van start: die vrijdag worden alle computers stipt om 20 uur uitgeschakeld. In april volgt dan een tweede fase en zullen de schermen op de tweede en vierde vrijdag van de maand zwart worden om 19.30 uur. In mei wordt dat dan elke vrijdag en zullen de computers voortaan om 19 uur uitgeschakeld worden.

Volgens de overheid zal de nieuwe regel voor alle werknemers gelden, al kunnen er uitzonderingen gemaakt worden onder bepaalde omstandigheden. De werknemers zelf zijn echter niet allemaal gewonnen voor het initiatief: zo'n 67 procent van de ambtenaren zou al zo'n uitzondering aangevraagd hebben.

