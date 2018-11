Zuid-Korea en VS hervatten opgeschorte militaire oefeningen kg

05 november 2018

10u50

Bron: Belga 0 Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben vandaag hun gezamenlijke militaire oefeningen hervat, die werden opgeschort na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni. Toen beloofde Trump nochtans om de dure en "zeer provocatieve" oefeningen stop te zetten.

Een woordvoerder van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie verklaarde echter dat het Korean Marine Exchange Program, waaraan ongeveer vijfhonderd Amerikaanse en Zuid-Koreaanse mariniers deelnemen, voor een periode van twee weken hervat wordt in Pohang, in het zuiden van het land. "We hebben eerder al gezegd dat we zoals gepland op kleine schaal of op het niveau van de bataljons oefeningen tussen Zuid-Korea en de VS zouden houden", klinkt het.

Invasie van grondgebied

In Zuid-Korea zijn 28.500 Amerikaanse soldaten gevestigd, om het land te beschermen tegen kernmacht Noord-Korea. Die laatste heeft de defensieve oefeningen van Zuid-Korea en de VS steeds bestempeld als een herhaling van de invasie van zijn grondgebied. De jaarlijkse manoeuvres, die de naam "Ulchi Freedom Guardian" kregen en waaraan tienduizenden militairen deelnemen, werden in augustus afgeschaft na de ontmoeting tussen Trump en Kim. En ook een geplande oefening van de luchtmacht in december werd uitgesteld.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ontmoet deze week de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kim Yong Chol. Beide ministers zullen het hebben over de denuclearisatie en een tweede top tussen de VS en Noord-Korea. Vrijdag nog heeft Noord-Korea ermee gedreigd zijn nucleair programma weer op te starten indien de VS de economische sancties tegen Pyongyang niet opheft.

