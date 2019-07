Zuid-Korea en Rusland spelen welles-nietesspelletje na incident in luchtruim AW

24 juli 2019

09u59

Bron: Belga 2 Rusland heeft zijn "diepe spijt" betuigd omdat een van zijn gevechtsvliegtuigen het Zuid-Koreaanse luchtruim zou binnengedrongen zijn. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap, dat het kabinet van de president in Seoel citeert. “Van Russische kant zijn er geen officiële verontschuldigingen geweest”, reageerde woordvoerder Dmitry Bannikov.

Moskou vertelde Zuid-Korea dat een "technisch probleem" wellicht de oorzaak was van het incident, zegt het kabinet. "Rusland zei dat zijn ministerie van Defensie een onderzoek start en de nodige stappen onderneemt", zegt woordvoerder Yoon Do Han. De boodschap is gisteren overgemaakt door een Russische militaire attaché.



Maar daar is volgens Rusland niets van aan. “Van Russische kant zijn er geen officiële verontschuldigingen geweest”, zei woordvoerder Dmitry Bannikov aan het Russische nieuwsagentschap Interfax. “We hebben de Zuid-Koreaanse mediaberichten gezien waarin een militaire attaché wordt geciteerd. We kunnen zeggen dat die veel elementen bevatten die niet overeenkomen met de realiteit”, zei Bannikov.



Een Russische A-50, een vliegende commando- en radarpost, drong het Zuid-Koreaanse luchtruim gisteren tweemaal binnen in een korte periode. De Zuid-Koreaanse luchtmacht moest daarom gevechtsvliegtuigen de lucht in sturen en waarschuwingsschoten lossen. Eerder op de dag hadden Zuid-Koreaanse officieren verklaard dat een aantal Russische en Chinese bommenwerpers en vliegtuigen de zogenaamde Koreaanse luchtverdedigingszone of KADIZ waren binnengedrongen zonder verwittiging.

KADIZ

Zo'n zone is een gebied in het luchtruim waarbinnen een land buitenlandse vliegtuigen identificeert en lokaliseert die het territoriale luchtruim naderen om infiltratie te vermijden, aldus Yonhap. Zulke zones zijn niet bepaald door internationale wetgeving of door verdragen.

“Hooliganisme"

Het ministerie van Defensie in Moskou zei gisteren dat de Russische en Chinese vliegtuigen samen voor het eerst luchtpatrouilles uitvoerden, volgens het Russische nieuwsagentschap TASS. Een woordvoerder van de Russische luchtmacht noemde de manoeuvres van de Zuid-Koreaanse gevechtsvliegtuigen "hooliganisme in de lucht".

