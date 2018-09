Zuid-Korea en Noord-Korea willen Spelen 2032 samen organiseren JL

12 september 2018

12u46

Bron: ANP 0 In Zuid-Korea gaan stemmen op om samen met Noord-Korea een poging te doen de Olympische Spelen van 2032 te organiseren. Dat zei sportminister Do Jong-hwam in Tokio, waar hij zijn ambtgenoten uit China en Japan treft.

Volgens Do zouden Spelen, die gezamenlijk worden georganiseerd, een goed vervolg zijn van de geslaagde winterspelen in zijn land. De deelname van enkele Noord-Koreaanse sporters hielp toen om de spanning tussen beide landen te laten afnemen.

"Het idee leeft om de Spelen in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul en de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang te houden. Ik hoop dat sport meehelpt aan het bewaren van de vrede in Noordoost-Azië'', aldus Do. De regio lijkt daarvoor goed op weg, want de komende Spelen in 2020 zijn in Tokio, terwijl de Winterspelen van 2022 in Peking worden gehouden.

WK voetbal

Naast de ambitie van gezamenlijke Spelen liet Do Jong-hwam weten dat hij ook iets ziet in een gezamenlijk bid van de landen in het Verre Oosten, om mee te dingen naar de organisatie van het WK voetbal van 2030.