Zuid-Korea bevestigt “tweede golf” corona-uitbraak YV

22 juni 2020

16u10

Bron: BBC, AD.nl 7 Het Zuid-Koreaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie meent dat het land in een tweede golf van coronabesmettingen zit. Tussen 30 april en 11 juni is de R0-factor, die aangeeft hoeveel anderen een besmet persoon aansteekt, opgelopen naar bijna 1,8. Elke waarde boven de 1 geeft een uitbraak aan.

Het hoofd van het Centrum voor Ziektecontrole, Jung Eun-kyeong, meent dat de eerste golf duurde tot en met april. Toen daalde het aantal besmettingen tot twee nieuwe gevallen op 29 april. Sinds mei steeg het aantal nieuwe besmettingen weer, vooral in de hoofdstad Seoel en de directe omgeving, waar de helft van de Zuid-Koreaanse bevolking woont.

De jongste 24 uur telde het land 17 nieuwe besmettingen. Ook al is dat de kleine stijging sinds bijna een maand, is het nog te hoog voor dokter Jung Eun-kyeong, waardoor ze meent dat het land in een tweede golf besmettingen is beland. Ze verwacht dat het aantal besmettingen zal blijven stijgen. De gezondheidsautoriteiten in het land gingen er van uit dat die pas voor de herfst of voor de winter zou zijn, maar dat blijkt een verkeerde inschatting.

Opnieuw lockdown

Door de stijging in het aantal besmettingen heeft Daejeon, in het zuiden van de hoofdstad, opnieuw lockdownmaatregelen opgelegd. Zo worden publieke plaatsen als musea en bibliotheken weer gesloten.

Eerder had de burgemeester van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel al gezegd dat hij vreest dat de hoofdstad terug strikte regels zou opleggen. Als het aantal dagelijkse besmettingen de komende drie dagen niet onder de dertig blijft, wil burgemeester Park Won-soon weer strengere afstandsmaatregelen opleggen.