Zuid-Korea betaalt meer geld voor Amerikaanse steun als afschrikmiddel voor Noord-Korea AW

10 februari 2019

13u27

Bron: Belga 2 Als reactie op de toenemende druk vanuit Washington stemde Zuid-Korea in met een aanzienlijke verhoging van zijn financiële bijdrage voor het stationeren van Amerikaanse troepen op zijn grondgebied. Die troepen dienen ter afschrikking van Noord-Korea.

De nieuwe "voorlopige" overeenkomst voorziet dit jaar iets minder dan 1,04 biljoen won (816 miljoen euro). De overeenkomst, die nog moet worden goedgekeurd door het Zuid-Koreaanse parlement, heeft een looptijd van één jaar. Dit maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken in Seoel bekend.



In Zuid-Korea zijn 28.500 Amerikaanse soldaten gelegerd als afschrikmiddel tegen bedreigingen uit Noord-Korea. Omdat de onderhandelingen over de toewijzing van de stationeringskosten maandenlang voortduurden, werd in conservatieve kringen in Zuid-Korea al gevreesd dat de VS hun troepenmacht zouden verminderen. De Amerikaanse president Donald Trump eiste herhaaldelijk een grotere financiële deelname van rijke bondgenoten waaronder Zuid-Korea en Japan voor de Amerikaanse troepen.

Nucleaire ontwapening in Noord-Korea

De ondertekening van de overeenkomst ruimt een groot probleem uit de weg vóór de tweede top tussen Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un aan het eind van deze maand in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De top gaat over concrete stappen naar de nucleaire ontwapening van Noord-Korea en de tegenprestaties van de VS en zijn bondgenoten.