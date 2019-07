Zuid-Korea beschuldigt Russen van schending luchtruim RL AW

23 juli 2019

06u19

Bron: Belga, Yonhap 2 Een Russisch legervliegtuig heeft het Zuid-Koreaanse luchtruim geschonden. Daarop heeft de Zuid-Koreaanse luchtmacht waarschuwingsschoten afgevuurd, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag in Seoel.

Het toestel zou het Zuid-Koreaanse luchtruim zijn binnengedrongen nabij het eiland Dokdo, voor de oostkust van het land. Volgens het Koreaanse persbureau Yonhap werden daarop enkele Zuid-Koreaanse gevechtsvliegtuigen de lucht in gestuurd.



Na herhaalde waarschuwingen werden volgens het protocol waarschuwingsschoten gelost. Daarop verliet het Russische vliegtuig kortstondig het Koreaanse luchtruim. Niet meer dan een kwartier later vloog het Russische vliegtuig echter opnieuw het Koreaanse luchtruim binnen.



Tot vandaag was het niet eerder voorgekomen dat een Russisch gevechtsvliegtuig het Zuid-Koreaanse luchtruim binnendrong.

Rusland ontkent

Het Russische leger ontkent echter dat een Russisch vliegtuig het Zuid-Koreaanse luchtruim heeft geschonden. Volgens Moskou vlogen de toestellen “boven neutrale wateren van de Japanse Zee”.



“Twee bommenwerpers Tu-95MS van de Russische defensie hebben een geplande vlucht uitgevoerd boven de neutrale wateren van de Japanse Zee”, aldus het Russische ministerie van Defensie in een persbericht. Nog volgens dat ministerie vuurde Zuid-Korea geen enkel waarschuwingsschot af.

Japanse gevechtsvliegtuigen

Ook vanuit Japan volgde een reactie. Japanse gevechtsvliegtuigen zijn in allerijl opgestegen nadat de Zuid-Koreaanse luchtmacht waarschuwingsschoten had afgevuurd. Dat maakte Tokio zelf bekend. Het Russische vliegtuig schond het Zuid-Koreaanse luchtruim tweemaal nabij een eilandengroep die zowel door Zuid-Korea als door Japan wordt geclaimd.

Tokio protesteerde bij Moskou en Seoel over het incident, dat in de buurt van Japans grondgebied plaatsvond, aldus regeringswoordvoerder Yoshihide Suga. “We reageerden op deze activiteiten door de gevechtsvliegtuigen van de zelfverdedigingstroepen klaar te maken”, zei hij.

De Dokdo-eilanden worden ook geclaimd door Japan. Het land noemt de eilanden Takeshima.

