Zuid-Korea bekritiseert akkoord uit 2015 met Japan over 'troostmeisjes' WOII AJA

12u22

Bron: Belga 0 EPA Verschillende inwoners van Zuid-Korea gingen protesteren. Ze accepteren het akkoord uit 2015 niet. Het historische akkoord dat Japan en Zuid-Korea in 2015 sloten over de seksslavinnen tijdens de Tweede Wereldoorlog, heeft te weinig rekening gehouden met de slachtoffers. Zo luidt de opmerking na een herziening vijf maanden durende herziening door een presidentiële werkgroep in Zuid-Korea. De kritiek van Seoel dreigt voor een heropleving te zorgen voor het jarenlang aanslepende conflict tussen de twee buurlanden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden meisjes en vrouwen uit vooral Zuid-Korea en China gedwongen om seksuele prestaties te leveren in de militaire bordelen van het Japanse keizerlijke leger. De vrouwen werden in Japan eufemistisch als 'troostmeisjes' omschreven. Historici schatten dat in totaal tot 200.000 vrouwen gedwongen werden om zich voor de Japanse militairen te prostitueren.

De kwestie vormde tientallen jaren lang een grote hinderpaal bij de betrekkingen tussen Japan en Zuid-Korea. Pas in 2015 slaagden beiden landen erin een akkoord te bereiken. Japan stemde toen onder meer in met het betalen van een schadevergoeding van in totaal een miljard yen (7,5 miljoen euro) aan de 'troostmeisjes'.

Maar een werkgroep die door de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-In was bijeengeroepen, heeft in een rapport felle kritiek geuit op de "lacunes" in het akkoord. Zo wordt aangehaald dat er tijdens de onderhandelingen onvoldoende rekening werd gehouden met de mening van de slachtoffers.

Onduidelijk wat er zal gebeuren met akkoord

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de conclusie van de Zuid-Koreaanse werkgroep. De minister van Buitenlandse Zaken van Zuid-Korea, Kang Kyung-wha, liet weten de besluiten van de werkgroep te aanvaarden. Of dat betekent dat Seoel het akkoord zal opzeggen, wil ze echter niet zeggen. De regering "zal rekening houden met de mogelijk gevolgen voor de relaties met Japan en zal zorgvuldig haar positie bepalen", klonk het. Dat zal gebeuren in overleg met de slachtofferverenigingen.

Een verstoring van de betrekkingen tussen Zuid-Korea en Japan zou erg ongelegen komen, nu beide landen samen met de VS een front vormen om de nucleaire ambities van Noord-Korea te counteren.