Zuid-Frankrijk getroffen door noodweer: treinverkeer ernstig verstoord, drie mensen om het leven gekomen ttr

26 oktober 2019

10u40

Bron: anp 0 Het treinverkeer in het zuidoosten van Frankrijk is ernstig ontregeld door het noodweer van de afgelopen dagen. De spoorwegmaatschappij SNCF meldde dat er tot zeker 4 november geen treinen rijden tussen Montpellier, Perpignan en Spanje en tussen Montpellier en Toulouse, aldus de zender Franceinfo.

Door aardverschuivingen en overstromingen zijn de spoorlijnen zwaar beschadigd. Een goed alternatief voor de mensen die in die regio dagelijks met de trein reizen is er niet, want er zijn onvoldoende bussen beschikbaar.

In het zuiden van Frankrijk zijn door het noodweer drie mensen omgekomen. De slachtoffers werden volgens een bron gevonden in de departementen Hérault, Gard en Pyrénées-Orientales. Een zeventiger uit Cazouls-d’Hérault, op 45 kilometer van Montpellier, werd “met de grootste spoed” naar het ziekenhuis gebracht toen hij roerloos werd aangetroffen in een wijngaard.

Meer dan tweeduizend leden van de brandweer en Civiele Bescherming voerden de afgelopen drie dagen 1.773 interventies uit, verduidelijkte de minister van Binnenlandse Zaken. Hij hoopt dat de staatsprocedure voor de erkenning tot natuurramp voor de betrokken gemeentes wordt versneld.