Zuid-Europese landen bereiken akkoord over klimaat, niet over migratie

15 juni 2019

Bron: Belga 1 Zeven Zuid-Europese landen zijn gisteren in Malta tot een akkoord genomen om in 2050 tot een CO2-uitstoot van nul te komen. Over de opvang van migranten is er nog steeds veel verdeeldheid tussen de landen.

De leiders van MED7 (Italië, Frankrijk, Malta, Cyprus, Spanje, Griekenland en Portugal) schaarden zich allemaal achter de doelstelling om in 2050 tot koolstofneutraliteit te komen.

Daarnaast keurden ze ook het principe van het minimumloon en een sociale bescherming goed, net zoals een "eurobegroting", waarvoor Frankrijk en Italië pleitten.

Over de opvang van migranten is er echter nog veel verdeeldheid tussen de zeven landen. Vooral het beleid van Italië, dat geen humanitaire boten met migranten meer wil ontvangen in zijn havens, wordt niet geaccepteerd.



De leiders slaagden er enkel in enkele belangrijke principes te formuleren. Zo spraken ze de noodzaak uit om de buitengrenzen te versterken en om tot een gemeenschappelijk migratiebeleid te komen, dat gebaseerd is op solidariteit. Ze specificeerden niet hoe ze dat zullen doen. De leiders eisten ook dat "alle boten op de Middellandse Zee het internationale recht respecteren en de tussenkomst van de Libische kustwacht niet verhinderen".

De Italiaanse premier Giuseppe Conte vond het "frustrerend" om te praten over "solidariteit zonder het in de praktijk te brengen".