Zuid-Afrikaanse vader gooit dochtertje van één jaar oud van het dak tijdens protestactie

13 april 2018

11u21

Een Zuid-Afrikaanse man heeft zijn dochtertje van één jaar oud van het dak gegooid. De man wilde protesteren tegen de afbraak van een illegaal gevormde wijk nabij Port Elizabeth. Een politieagent op de grond kon het kind veilig opvangen in haar val.

Het incident vond plaats nadat een groep van 150 wijkbewoners protesteerde tegen de afbraak van een illegale sloppenwijk in Kwadwesi, dichtbij de stad Port Elisabeth. De betogers gooiden met bakstenen en blokkeerden wegen met hoopjes brandende banden.

De politie kwam ter plaatse om de massa te kalmeren, en even leek dat ook te lukken. Tot één van de betogers, een 38-jarige man, op het dak van zijn hut klom. In zijn armen droeg hij zijn dochtertje van één jaar oud, dat hij dreigde van het dak te gooien tenzij de afbraak werd gestopt. Hij hield haar bij haar enkel over de rand.

De politie probeerde nog om te onderhandelen met de vader, maar dat leverde geen succes op. Er werd besloten om in te grijpen. Eén van de agenten probeerde de man te overmeesteren, waarop hij het kind op het laatste moment van het dak gooit. Het meisje belandde gelukkig wel veilig in de armen van één van de agenten op de grond. Ze is ongedeerd.

Meteen daarna werd de man in de boeien geslagen. Hij werd gearresteerd wegens poging tot moord, en riskeert een celstraf.

Het meisje werd overhandigd aan de 35-jarige moeder en wordt opgevolgd door de lokale sociale diensten om te waarborgen dat het kind in goede handen is, en niets zal overhouden aan het incident.

Later op de dag vond de afbraak van de wijk plaats, zoals gepland. Er werden een negentigtal hutten vernietigd.