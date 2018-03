Zuid-Afrikaanse salami kost al aan 180 mensen het leven Jolien Meremans

04 maart 2018

16u58

Bron: Reuters 5 De Zuid-Afrikaanse bevolking wordt aangeraden geen salami meer te consumeren. Het vlees werd mogelijk besmet met de listeriabacterie en heeft intussen al 180 dodelijk slachtoffers gemaakt. De regering haalt alle kant-en-klare vleesgerechten uit de winkelrekken om kruisbesmetting te voorkomen.

De Zuid-Afrikaanse regering roept haar inwoners op om geen salami meer te eten. Het vlees is mogelijk besmet met de listeriabacterie, die intussen al aan 180 mensen het leven heeft gekost. Het vlees staat er bekend als 'Polony' en wordt geproduceerd door de grootste vleesfabriek in Zuid-Afrika, de Tiger Brands unit Enterprise Food.

Het vlees zou volgens gezondheidsminister Aaron Motsoaled intussen uit de winkelrekken verdwenen zijn. "We raden onze inwoners aan om al het verwerkte vlees te vermijden en om zeker geen kant-en- klare maaltijden meer te consumeren.”

180 dodelijke slachtoffers

Listeriose is een infectieziekte en wordt veroorzaakt door de listeriabacterie. De infectie uit zich in griepachtige symptomen, misselijkheid, diarree en infecties in de bloedbaan en hersenen. De ziekte vormt een groter risico voor pasgeborenen, ouderen, zwangere vrouwen en personen met een zwakke immuniteit. De bacterie heeft sinds januari 2017 al 180 dodelijke slachtoffers gemaakt.

"We kunnen nu wetenschappelijk concluderen dat de bron van de uitbraak ligt bij de productiefaciliteit van Enterprise Food, gevestigd in Polokwane", vertelde Motsoaledi tijdens een briefing op de kantoren van het National Institute of Communicable Diseases (NICD).

"We zijn allemaal erg bezorgd over listeriose en we willen samen met de regering de bron of bronnen van listeriose vinden," zegt Nevashnee Naicker, woordvoerster van Tiger Brands.

Kruisbesmettingen

De minister zei dat de Nationale Consumentencommissie Enterprise Foods en RCL Foods al eens eerder had gevraagd om hun producten van de markt te halen, maar de fabrikanten negeerden die vraag toen volledig. "We doen er nu alles aan om de richtlijnen te volgen en zorgen ervoor dat alle Enterprise-producten zullen worden teruggeroepen ", voegt Naicker toe.

Motsoaledi waarschuwde voor het risico van kruisbesmettingen die kunnen ontstaan wanneer ook andere andere kant-en-klaar bewerkte vleesproducten worden gegeten