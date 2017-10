Zuid-Afrikaanse politie speelde sinds 2014 meer dan 2.000 dienstwapens kwijt KVE

12u42

Bron: Belga 1 REUTERS Sinds 2014 heeft de Zuid-Afrikaanse politie 2.027 dienstwapens als gestolen opgegeven, zo blijkt uit officiële cijfers. Zo voedt de politie de illegale wapenhandel en gewelddadige criminaliteit in het land, hekelde de grootste oppositiepartij in het land, de Democratische Alliantie (DA).

"Wapengeweld is een van de grootste misdaadcategorieën in Zuid-Afrika", aldus parlementslid Dianne Kohler Barnard. In het land vallen dagelijks ongeveer 50 mensen ten prooi aan moord of doodslag.



Vele gestolen vuurwapens zijn van het type Beretta, blijkt uit een antwoord van de regering op een parlementaire vraag van de DA. De oppositie vraagt de regering om harder op te treden tegen corruptie bij de politie. Agenten die hun wapen kwijtraken, moeten persoonlijk opdraaien voor de kost van de vervanging, vindt de DA. Wie zijn wapen meermaals verliest, moet dan weer ontslagen worden.