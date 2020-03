Zuid-Afrikaanse politie schiet met rubberkogels op inwoners die lockdown schenden PVZ

Bron: AFP/DPA 0 In Zuid-Afrika heeft de politie zaterdag met rubberkogels geschoten om enkele honderden mensen uiteen te drijven. Die waren samengetroept voor een winkel in Johannesburg en schonden er de door de regering genomen lockdownmaatregelen. Zuid-Afrika is met 1.170 gevallen van besmetting met het coronavirus en officieel één dode het zwaarst getroffen land van het continent.

Zo'n twee- à driehonderd klanten stonden al sinds zaterdagochtend aan te schuiven aan de ingang van een supermarkt in een verpauperde wijk in het centrum van de stad. Daarbij werden de voorschriften rond de sociale afstand danig met de voeten getreden, stelde een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vast.

De politie kwam met verschillende voertuigen ter plaatse en opende het vuur met rubberkogels om de massa uiteen te drijven. De agenten stelden vervolgens de rij opnieuw samen en dwongen alle aanschuivende mensen met behulp van een zweep om de voorgeschreven afstand te respecteren.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa besloot onlangs om het land voor een periode van drie weken in lockdown te plaatsen. Hij hoopt zo de verontrustende opmars van het coronavirus in Zuid-Afrika af te remmen. Sinds vrijdag mogen de inwoners enkel nog hun woning verlaten om eten te gaan kopen. Maar het is in de armere wijken erg moeilijk om respect voor de maatregels af te dwingen.

Op de eerste dag van de lockdown pakte de politie al 55 mensen op. Het gaat om mensen die onder andere in groepjes op straat alcohol zaten te drinken. Minister Bheki Cele, die bevoegd is voor de politie, waarschuwde dat inwoners die de maatregelen schenden, zwaar bestraft zullen worden. "De oorlog waarin we onszelf bevinden is geen oorlog tegen de burgers van dit land, maar een oorlog tegen een gemeenschappelijke vijand, het coronavirus", aldus Cele. "Wie de wet overtreedt en ervoor kiest om zich bij de vijand van het volk aan te sluiten, zal daarvoor de prijs betalen."