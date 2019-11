Zuid-Afrikaanse politie jaagt op moordenaars van Belgische man (53) en Nederlandse vrouw (74) in Marloth Park David van der Heeden HAA

01 november 2019

13u37

Bron: AD.nl 64 De Zuid-Afrikaanse politie is na de dood van twee personen in de vakantieplaats Marloth Park een zoektocht begonnen naar een bende overvallers. Lokale media spreken over een “klopjacht”. Aanvankelijk was sprake van twee Nederlandse slachtoffers, maar een lokale krant weet dat het om de van oorsprong Belgische Koenraad C. (53) en een 74-jarige vrouw uit Noord-Holland gaat. De vrouw en dochter van de Belg konden ontkomen.

De 53-jarige man en 74-jarige vrouw kwamen gisteren om het leven in een woning nabij Komatipoort in de regio Mpumalanga. Volgens de eerste berichten hadden beide slachtoffers de Nederlandse nationaliteit. Nu blijkt dat een van de doden de 53-jarige hoteleigenaar Koenraad C. uit Mozambique is. Deze man heeft de Belgische nationaliteit. Een woordvoerder van het Catembe Gallery Hotel in Maputo bevestigt dat C. in Marloth Park om het leven is gekomen. Ook een Nederlandse vrouw (74) liet het leven bij de overval.

Politiewoordvoerder brigadier Leonard Hlathi verklaarde eerder dat twee mannen omstreeks 15 uur het huis van de slachtoffers in de Zeekoestraat, langs de Krokodilrivier, benaderden om werk te eisen. Toen de familie verklaarde dat er op dit moment geen werk beschikbaar is, kwamen plots meer mannen tevoorschijn, aldus Hlathi. “Een van hen had een vuurwapen.”

Lappen in mond

C. zou, zo meldt dagblad Die Laevelder, naar buiten zijn gegaan en daarop door de mannen zijn overmeesterd. Hij werd samen met drie anderen in de woning vastgebonden en allemaal kregen ze lappen in hun mond gepropt. “De overvallers hebben een paar waardevolle voorwerpen meegenomen en zijn ervandoor gegaan.” Mogelijk in de veronderstelling dat alle slachtoffers dood waren, suggereert de krant.

De eigenaar van de woning en de bejaarde vrouwelijke bezoeker zijn uiteindelijk gestikt in de prop. Twee andere vrouwen wisten zich te bevrijden en sloegen omstreeks 22.15 uur alarm, door op een paniekknop in de woning te drukken. Anders dan eerder gemeld gaat het daarbij niet om de vrouw en moeder van de eigenaar, maar om diens echtgenote en dochter.

Geen spoor

Bij aankomst constateerde de politie dat de twee achtergebleven personen overleden waren. De ontsnapte echtgenote en dochter van de overleden man zijn naar een ziekenhuis gebracht voor behandeling en overleefden de overval, meldt de politie. De Zuid-Afrikaanse politie heeft de dood van de man en vrouw bestempeld als moord. Voorlopig is nog geen spoor van de verdachten. De politie vraagt aan getuigen om zich te melden.

Marloth Park, gelegen aan de grens van het wereldberoemde Krugerpark, is een populaire vakantiebestemming. In het park, waar dieren in het wild rondlopen, staan riante bungalows op minstens zulke riante stukken grond. Verschillende eigenaars bieden woningen te huur aan via het internet. Het park is voorzien van diverse winkels en supermarkten, en de omgeving kent diverse bezienswaardigheden.

Park veilig

Eigenaars van de woningen in Marloth Park hebben zich verenigd in een Facebookgroep. Daar worden de huizen te huur en te koop aangeboden. Een van hen, Sunet Oosthuizen, reageert dat het park “geen gevaarlijke plek is”.

Sascha van der Westhuizen, die in Nelspruit woont en van Nederlandse komaf is, bevestigt dat. De Nederlandse zegt verschillende keren in Marloth Park te hebben verbleven. “Ik heb me daar altijd veilig gevoeld, maar een aantal jaren geleden waren er wat problemen.” Verder ging ze daar niet op in. De laatste tijd zouden zich volgens Van der Westhuizen echter geen problemen meer hebben voorgedaan. “Het is een prachtige plek en ik ben erg aangedaan door dit zinloze geweld.” De Zuid-Afrikaanse rechercheurs die belast zijn met het moordonderzoek, waren niet bereikbaar voor commentaar.