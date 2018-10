Zuid-Afrikaanse minister van Financiën neemt ontslag Redactie

09 oktober 2018

17u50

Bron: DPA/AFP 0 De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft het ontslag van minister van Financiën Nhlanhla Nene aangekondigd. Hij heeft de gewezen gouverneur van de Zuid-Afrikaanse Centrale Bank, Tito Mboweni, als vervanger aangesteld.

Nene stond onder druk om op te stappen, sinds zijn getuigenis bij een corruptieonderzoek. Daaruit bleek dat hij had gelogen over de omvang van zijn ontmoetingen met invloedrijke vrienden van de voormalige president Jacob Zuma.

"Hij is zelf niet betrokken in een misdrijf", zei Ramaphosa. Hij benadrukte dat Nene had aangeboden om op te stappen, omdat hij niet wou dat de controverse zijn functioneren in de weg zou staan. "Hij heeft een beoordelingsfout gemaakt", aldus de president.

Gelogen

Nene had tijdens het onderzoek gezegd dat Zuma hem in 2015 had ontslagen omdat hij had geweigerd contracten te tekenen die de rijke familie Gupta en andere naasten van de toenmalige president zouden bevoordelen.

Tijdens zijn getuigenis bleek dat Nene eerder had gelogen over hoe vaak hij de familie had ontmoet en waar. Er waren ook beschuldigingen over investeringen die de zoon van Nene had verkregen.

Zowel Zuma als de familie Gupta ontkenden misdrijven te hebben gepleegd.

Er zijn momenteel geen beschuldigingen van corruptie tegen Nene.