Zuid-Afrikaanse minister stapt op nadat sekstape uitlekt in media HR

13 november 2018

17u07

Bron: Belga 0 De Zuid-Afrikaanse minister van Binnenlandse Zaken, Malusi Gigaba, heeft ontslag genomen. Gigaba was het doelwit van afpersingen geworden nadat een sekstape, waarin hij al masturberend te zien was, de Zuid-Afrikaanse media gehaald had.

In een persbericht zegt de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa dat hij het ontslag van Gigaba heeft aanvaard. Voor hij in februari minister van Binnenlandse Zaken werd, was hij al een jaar minister van Financiën geweest. In zijn ontslagbrief schrijft de oud-minister dat hij opstapt in naam van het nationaal belang, het belang van de partij en om de president te verlossen van onnodige druk. De sekstape kwam in het openbaar terecht nadat zijn gsm gehackt werd, aldus de oud-minister zelf.

Chantage

Eind oktober had Gigaba in een reeks tweets zelf al ruchtbaarheid gegeven aan de opname, omdat ze cirucleerde in politieke kringen. "Deze video werd gebruikt bij verschillende pogingen tot chantage en afpersing", tweette hij toen. "Dit begon meteen nadat ik tot minister van Financiën benoemd werd." Dinsdag is Gigaba's Twitter-account offline gehaald.

Gigaba had al langer ook zware juridische problemen. De Zuid-Afrikaanse openbaar aanklager Busisiwe Mkhwebane raadde de president aan sancties te nemen tegen Gigaba, omdat hij de grondwet en de ethische code van het parlement had geschonden in een zaak gelieerd aan het onderzoek naar de Gupta-familie. De Gupta-broers hadden een grote invloed op oud-president Jacob Zuma - Zuid-Afrikaanse media hebben het over state capture door de Gupta's.

Transportminister Blade Nzimande vervangt Gigaba tijdelijk, tot er een definitieve vervanger is aangeduid.

