Zuid-Afrika neemt afscheid van Winnie Mandela jv

14 april 2018

13u46

Bron: afp 0 In Johannesburg hebben duizenden Zuid-Afrikanen afscheid genomen van Winnie Mandela. De ex-vrouw van de eerste zwarte president van Zuid-Afrika, Nelson Mandela, overleed vorige week op 81-jarige leeftijd.

De staatsbegrafenis van de antiapartheidsstrijdster trok duizenden mensen naar Johannesburg. De polariserende politica geldt als symbool van de strijd tegen het Apartheidsregime, maar haar leven werd ook getekend door criminele verwikkelingen en schandalen.

Madikizela-Mandela had als eerste zwarte Zuid-Afrikaanse een opleiding als maatschappelijk werker gevolgd en trouwde in 1958 met de advocaat Nelson Mandela. Na zijn opsluiting op Robbeneiland in 1964 werd ze onderworpen aan voortdurende pesterijen door het Apartheidsregime. Toch slaagde ze erin door haar sociaal engagement, haar activisme en haar onbevreesdheid wereldwijd respect af te dwingen. Haar strijd tegen apartheid leverde haar de bijnaam "Moeder van de Natie" op.

Later werd ze echter met ontvoeringen, folteringen en zelfs moord in verband gebracht. In 1991 werd ze dan wegens ontvoering en medeplichtigheid aan de mishandeling van vier zwarten jongeren veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, maar kwam er in beroep met een geldboete vanaf. Ook schandalen en financiële schulden deden haar reputatie geen goed.

Winnie en Nelson scheidden van elkaar nog voor Mandela in 1994 werd verkozen tot president.