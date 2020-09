Zuid-Afrika laat vanaf oktober weer toeristen binnen kv

16 september 2020

22u39

Bron: Belga 0 Zuid-Afrika gaat zijn grenzen vanaf 1 oktober "voorzichtig en geleidelijk" weer openstellen voor de meeste buitenlanders. Zakenreizigers en toeristen moeten bij aankomst wel een negatief testresultaat voorleggen dat niet ouder is dan drie dagen, anders moeten ze op eigen kosten in quarantaine. Als eerste gaan de luchthavens in Kaapstad, Durban en Johannesburg open. Reizen van en naar landen met een hoge infectiegraad kan nog wel worden beperkt.

Het land sloot zijn grenzen op 27 maart bij het begin van een van 's werelds strengste lockdowns om het virus onder controle te krijgen. Vanaf juni werden veel maatregelen al geleidelijk versoepeld.

President Cyril Ramaphosa zei vandaag op televisie dat veel resterende beperkingen vanaf komende zondag worden teruggedraaid. "We hebben de coronvirusstorm doorstaan. Het is tijd om door te gaan naar wat ons nieuwe normaal wordt zolang het virus bij ons is", sprak de president.



Voor grote evenementen blijven beperkingen gelden, met een maximum van 250 mensen als het binnen is. De avondklok wordt twee uur opgeschoven tot middernacht en loopt door tot 4.00 uur ' s ochtends. Mondmaskers blijven verplicht in publieke ruimtes.

Het virus heeft Zuid-Afrika hard getroffen, met meer dan 650.000 besmettingen en ruim 15.600 doden. Het aantal vastgestelde besmettingen is afgenomen van dagelijks 12.000 in juli tot minder dan 2000. De van toerisme afhankelijke economie halveerde ruim in het tweede kwartaal als gevolg van de maatregelen. Ramaphosa sprak over de "grote verwoesting" die het virus heeft aangericht in de samenleving. Hij waarschuwde dan ook voor een tweede golf van besmettingen.