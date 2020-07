Zuid-Afrika binnen top 10 met hoogste infectiepercentage wereldwijd: “Nederlandse toerist lag aan basis” JTO

15 juli 2020

13u51

Bron: Belga 4 Een Nederlandse toerist ligt aan de basis van een unieke mutatie van het coronavirus die zich in Zuid-Afrika op grote schaal verspreid heeft. Dat blijkt uit een studie waarover de Zuid-Afrikaanse editie van Business Insider vandaag bericht.

Volgens de wetenschappers waren er verschillende, mogelijk zelfs honderden, “corona-introducties” door buitenlandse toeristen, wat kan verklaren waarom de corona-epidemie zich in het begin van de Zuid-Afrikaanse lockdown sneller verspreidde in de meer toeristische provincie West-Kaap dan in andere provincies.



De wetenschappers, van universiteiten in Durban en Stellenbosch, bestudeerden de genetische vingerafdrukken van de virussen die aangetroffen werden bij 46 patiënten uit Kaapstad, die aan het begin van de epidemie besmet raakten. Binnen dat staal stelden ze zeker negen verschillende introducties van het virus vast, de meeste afkomstig uit Europa. De onderzoekers menen echter dat het echte aantal waarschijnlijk hoger ligt. “Honderden toeristen kunnen het virus Zuid-Afrika hebben binnengebracht”, klinkt het.

Genetische mutaties

De wetenschappers baseerden zich op ‘broodkruimels’ dat het virus in de vorm van genetische mutaties achterlaat als het zich verspreidt. Die mutaties zijn doorgaans ongevaarlijk, maar zorgen wel voor sporen in de genetische code. Een wereldwijde databank bevat al meer dan 60.000 verschillende sequenties. Op die manier kunnen wetenschappers nagaan welk spoor het virus volgde.



Uit die analyse blijkt nu dat het virus verschillende keren uit Nederland werd geïmporteerd, wat mogelijk te maken heeft met de nauwe culturele en historische banden tussen de twee landen. Andere introducties zijn afkomstig uit Australië en het Verenigd Koninkrijk. Dat gebeurde in februari en maart, de piek van het toeristisch seizoen in Kaapstad.

Een van de Nederlandse introducties kreeg een unieke mutatie en veroorzaakte vervolgens een clusteruitbraak in een supermarkt in Kaapstad. Een gelijkaardige mutatie werd aangetroffen bij een grote uitbraak in een ziekenhuis in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal.

Plaats acht

De Zuid-Afrikaanse tv-presentatrice Leanne Manas laat intussen via Twitter weten dat Zuid-Afrika het Verenigd Koninkrijk heeft voorbijgestoken op vlak van aantal corona-infecties en daarmee eindigt op plaats acht in de lijst met hoogste infectiepercentages ter wereld.

South Africa has overtaken the UK in terms of #coronavirus infections. We now have the 8th highest infection rate in the world. pic.twitter.com/w79DAnOlpe Leanne Manas(@ LeanneManas) link

