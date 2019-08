Zuid-Afrika beperkt het gebruik van apartheidsvlag HL

21 augustus 2019

15u41

Bron: Belga, NOS 0 Zuid-Afrika beperkt het gebruik van de oude nationale vlag uit de tijd van de apartheid. Het Gelijkheidshof in Johannesburg is van oordeel dat de vlag gelijkstaat aan haatzaaien en racisme en beperkt daarom het gebruik ervan.

De oude Zuid-Afrikaanse vlag is in 1994 vervangen toen Zuid-Afrika een democratie werd met Nelson Mandela als president. De oude, oranje-wit-blauwe driekleur met drie kleine vlaggen in het midden is controversieel, omdat ze vooral wordt gebruikt door extreem-rechtse groeperingen in Zuid-Afrika. De Nelson Mandela Foundation vindt dat de apartheidsvlag wijst op rassensuperioriteit en onderdrukking en stapte daarom naar de rechter.

‘Hate speech’

Het Gelijkheidshof in Johannesburg is het eens met de stichting die zegt dat “zij die de oude vlag tonen, er ook opzettelijk voor kiezen om de nieuwe multiraciale vlag niet te tonen. Zij verkiezen onderdrukking boven bevrijding.” Volgens rechter Phineas Mojapelo is de betekenis van ‘hate speech’ in de Zuid-Afrikaanse grondwet niet beperkt tot enkel woorden.

Het gebruik van de oude vlag is voortaan enkel toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden. Ze kan enkel nog worden getoond voor historische, kunstzinnige of educatieve doeleinden. Gebruik maken van de vlag zonder geldige redenen zal bestraft worden. Het is nog niet bekend wat die straf inhoudt.

De beslissing is een "overwinning voor democratie en alle Zuid-Afrikanen", reageerde de Nelson Mandela Foundation. CEO Sello Hatang hoopt dat de beslissing "helpt een meer verenigd, begripvol Zuid-Afrika te bouwen.”