Zuckerberg zegt sorry in paginagrote advertentie in Britse kranten Maarten van Ast

25 maart 2018

16u45

Bron: AD.nl 0 Facebookbaas Mark Zuckerberg heeft in Britse bladen vandaag opnieuw zijn verontschuldigingen aangeboden voor het lekken van gegevens van miljoenen gebruikers. "Het is onze verantwoordelijkheid jouw gegevens te beschermen. Als we dat niet kunnen, verdienen we die informatie niet", staat bovenaan de paginagrote advertenties.

Facebook ligt zwaar onder vuur nadat de gegevensdiefstal van meer dan 50 miljoen gebruikers bekend werd. Die data zou door het bedrijf Cambridge Analytica tijdens de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump zijn gebruikt om er kiezersprofielen mee te maken. Duizenden gebruikers hebben inmiddels hun accounts opgezegd. Een groep investeerders heeft Facebook voor de rechter gesleept. Ze voelen zich misleid en eisen compensatie voor de knauw die hun aandelen hebben gekregen door het schandaal.



Zuckerberg maakt in de advertentie excuses voor de ontstane vertrouwensbreuk. Volgens hem is de informatie gelekt door een app die een universitair onderzoeker had aangebracht in 2014, maar is het de verantwoordelijkheid van Facebook zelf om de gegevens te beschermen. "Het spijt me dat we toen niet meer hebben gedaan", aldus Zuckerberg. Hij vreest dat de informatie ook via andere apps naar buiten is gekomen. "Zodra we daar achter zijn, blokkeren we die apps en stellen we alle betrokkenen op de hoogte."

'Het spijt me dat we toen niet meer hebben gedaan' Mark Zuckerberg

Getuigen

De baas van Facebook trok deze week al het boetekleed aan tijdens een interview met CNN. Hij zegt bereid te zijn te getuigen voor een speciale commissie van het Amerikaanse Congres, mocht dat nodig zijn. "Het korte antwoord is dat ik het graag zou doen als dat het juiste is", aldus Zuckerberg, die eraan toevoegde dat Facebook iemand naar het Congres zal sturen met de meeste kennis van zaken. "Als ik dat ben, dan ga ik graag."

Zowel Amerikaanse als Europese volksvertegenwoordigers willen Zuckerberg horen over het schandaal. Europees commissaris van justitie en consumentenrecht, Vera Jourova, gaat naar eigen zeggen de facebookleiding een brief schrijven waarin ze nog meer uitleg over de affaire eist, met name over de gevolgen voor Europese gebruikers. Jourova zegt in de Duitse krant Bild am Sonntag dat de brief morgen wordt verstuurd.