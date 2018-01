Zowel broer als zus van horrorkoppel wil gefolterde kinderen adopteren “zodat ze samen kunnen blijven”, maar ze vissen voorlopig achter het net Koen Van De Sype

26 januari 2018

09u51

Bron: CBS News, New York Post, Inside Edition 0 Er is meer duidelijkheid over wat er met de 13 kinderen zal gebeuren die door hun ouders gefolterd en uitgehongerd werden in een huis in Californië. Een broer van de vader en een zus van de moeder verklaarden elk voor zich dat ze hen willen adopteren “zodat ze samen kunnen blijven”, maar daar gaat het Amerikaanse gerecht voorlopig niet in mee. En daar zijn goede redenen voor.

De intentie van dokter Randy Turpin – de broer van horrorvader David Turpin – om zijn mishandelde neefjes en nichtjes onder zijn hoede te nemen, werd door CBS News bekendgemaakt. Maar het verleden van de man – een prediker en schooldirecteur – roept vragen op bij de onderzoekers.

Vasten

Zo schreef hij twee jaar geleden een boek – 21 Days of Prayer and Fasting (21 dagen van bidden en vasten, red.) – dat belooft om de lezer op een persoonlijk niveau te bevrijden. Opmerkelijk in het licht van de beschuldigingen die zijn broer en schoonzus ten laste worden gelegd: zij gaven hun kinderen maar één maaltijd per dag en zetten hen eten voor waar ze uiteindelijk niet mochten aankomen. De politie vond de kinderen uitgehongerd terug, nadat een van hen eerder deze maand ontsnapte en de buitenwereld kon vertellen wat er gebeurde in het horrorhuis waar ze woonde. (lees hieronder verder)

De school van Turpin - het Valor Christian College in Ohio – is verbonden aan de kerk van televangelist Rod Parsley: de World Harvest Church. Die kwam enkele jaren geleden in opspraak na beschuldigingen dat een opvoeder een 2 jaar oud kind zo hard had geslagen met een regel dat het er blauwe plekken en builen aan overhield. De ouders kregen daarvoor een schadevergoeding van 2,3 miljoen euro.

Randy Turpin is momenteel afwezig op school door “de onthullingen over vervreemde familieleden”, zo klinkt het. Autoriteiten lieten al weten dat ze hem eerst grondig willen ondervragen voor ze zijn voorstel tot adoptie in overweging nemen. Zo willen ze volgens een rapport onder meer te weten komen of hij ervan wist dat zijn broer en schoonzus hun kinderen mishandelden.

Bloedverwant

Ook een zus van moeder Louise Turpin liet al weten dat de kinderen samen moeten blijven en dat ze thuishoren bij hun familie. “Als de kinderen in de pleegzorg terechtkomen, is dat het slechts mogelijk scenario”, vertelde Teresa Robinette aan nieuwssite Inside Edition. “Ik wil een overleg met onze kant van de familie zodat we alle kinderen kunnen onderbrengen bij een bloedverwant. Zelfs al hebben ze het psychisch zwaar, zo zijn ze toch bij familie en blijven ze voor de rest van hun leven in contact.” (lees hieronder verder)

Voorlopig gaat het gerecht ook op die vraag niet in en het heeft intussen zelf het voogdijschap opgenomen. Eergisteren werden de zeven meerderjarige kinderen naar een faciliteit gebracht waar ze zelfstandig en begeleid kunnen wonen. En gisteren werden de zes minderjarige kinderen ondergebracht bij twee verschillende pleeggezinnen. De sociale dienst die belast is met de zaak, benadrukte dat het uitdrukkelijk had geprobeerd om hen zo veel mogelijk samen te houden, nadat de kinderen ook zelf hadden aangegeven dat dit hun wens was, nadat ze allemaal uit het ziekenhuis kwamen.

Contactverbod

Ouders David (56) en Louise (49) Turpin zitten intussen nog altijd in de cel. Gisteren kregen ze een contactverbod dat maakt dat ze hun kinderen nog zeker drie jaar niet meer mogen zien buiten een rechtszaal. Ze riskeren allebei 94 jaar gevangenis voor mishandeling en foltering. Ze pleiten onschuldig.